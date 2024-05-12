美國成韓農業食品最大出口地　增長近16%

南韓農林畜產食品部周日（12日）公布數據，顯示今年1至4月本國農業食品對美國出口額，較去年同期增加15.9%至4.79億美元（約37.4億港元），美國成為南韓農業食品的最大出口目的地。

同期，南韓農業食品對日本出口額為4.52億美元（約35.3億港元），同比減少5.7%，對中國出口額4.4億美元（約34.3億港元），同比下降1.8%。截至今年1月，南韓農業食品對日本出口額最大，中國和美國緊隨其後；而從2月起，美國已連續三個月位居第一。由於中國和日本國內消費低迷，導致南韓食品出口減少，對美國出口則實現兩位數增長。農林畜產食品部官員分析稱，南韓影視劇火遍全球提高食品知名度，推動對美出口增加。此外，美元走強也產生一定影響。

對美出口激增的產品為即食麵、大米加工食品和泡菜等。截至4月，即食麵對美出口同比增長83%，為6,400萬美元（約5億港元）。紫菜包飯、辣炒年糕等大米加工食品出口增長58%，為4,900萬美元（約3.82億港元）。泡菜出口增長28%，為1,600萬美元（約1.25億港元）。