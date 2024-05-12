研究《蒙娜麗莎》謎團　背景位於萊科

意大利已故文藝復興大師達文西為世界留下經典名畫《蒙娜麗莎》，畫中的風景位置始終撲朔迷離，部分藝術史學家甚至認為畫中景色純屬達文西想像。意大利地質學家兼藝術史學家皮佐魯索（Ann Pizzorusso）結合兩種研究領域專長，聲稱她終於破解上述謎團，認為畫作背景位於意大利北部倫巴底大區科莫湖附近的萊科市。

英國傳媒上周六（11日）報道，皮佐魯索將《蒙娜麗莎》背景的橋樑、山脈及湖泊，與萊科市的阿佐內．維斯孔蒂橋（Azzone Visconti Bridge）、西南阿爾卑斯山和加爾拉泰湖對比，認為兩者有無可否認的相似之處，由於萊科市的岩石是石灰岩，而達文西用灰白色描繪了畫中的岩石，表明與萊科市的岩石類型脗合。

上述發現推翻了意大利歷史學家溫切蒂（Silvano Vinceti）去年的研究，溫切蒂當時通過《蒙娜麗莎》背景的橋樑，認為蒙娜麗莎的背景位於意大利中部阿雷佐省拉泰里納。皮佐魯索反駁指，類似橋樑在意大利和歐洲隨處可見，光是關注畫中的橋樑還不夠，而是應該從地質學研究出發。她續指，達文西總是努力讓他的學生明白準確描繪自然的重要性，亦曾花很多時間探索萊科地區，相關歷史亦可證明她的推斷正確。

《蒙娜麗莎》目前存放於法國羅浮宮，屬鎮館之寶之一，每年吸引大批藝術愛好者前來觀賞。曾在羅浮宮擔任顧問的達文西研究專家弗蘭克（Jacques Franck）表示，他毫不懷疑皮佐魯索的理論是正確，因為皮佐魯索對意大利的地質狀況非常了解。