新內閣提名名單一覽 外長拉夫羅夫等多人留任

俄羅斯總統普京周日（12日）公布新內閣提名名單，除了國防部長一職有調動外，外交部長拉夫羅夫、對外情報局局長納雷什金、聯邦安全局局長博爾特尼科夫等部門領導均獲留任。以下是主要內閣成員提名名單：

●國防部長：別洛烏素夫（Andrey Belousov）（前第一副總理，調任）

●外交部部長：拉夫羅夫（Sergey Lavrov）（留任）

●內務部部長：科洛科利采夫（Vladimir Kolokoltsev）（留任）

●緊急情況部長：庫連科夫（Aleksandr Kurenkov）（留任）

●司法部部長：崔琴科（Konstantin Chuychenko）（留任）

●對外情報局局長：納雷什金（Sergei Naryshkin）（留任）

●聯邦安全局局長：博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）（留任）

●聯邦國家近衞軍總司令：佐洛托夫（Viktor Zolotov）（留任）

●聯邦警衞局局長：科奇涅夫（Dmitry Kochnev）（留任）

●聯邦總統特別方案總局局長：利涅茨（Alexander Leonidovich Linets）（留任）