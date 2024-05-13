候任防長別洛烏素夫經濟系統出身　無軍事經驗

俄羅斯總統普京在俄烏戰事期間任名經濟學家出身的親信別洛烏素夫掌管國防部，別洛烏素夫生於前蘇聯時代的莫斯科，經濟學系出身，過往均任職經濟系統，曾掌管經濟發展部，並擔任普京的經濟助理，2020年獲任命為第一副總理，直至普京上周二（7日）開展第5個總統任期後按規定總辭。

●1959年3月17日：別洛烏素夫在莫斯科出生。

●1981年：以優等成績畢業於莫斯科國立羅蒙諾索夫大學經濟系。

●1981年至1986年：在蘇聯科學院中央經濟數學研究所人機系統建模實驗室擔任科研實習生和初級研究員。

●1986年至2006年：任職蘇聯科學院經濟與科技進步預測研究所、俄羅斯科學院國民經濟預測研究所。

●2000年至2006年：出任俄羅斯總理外部顧問、宏觀經濟分析與短期預報中心主任；

●2006年至2008年：擔任俄羅斯經濟發展與貿易部副部長，經濟發展部副部長。

●2008年至2012年：任俄羅斯政府財政及經濟司司長。

●2012年至2013年：任俄羅斯經濟發展部部長。

●2013年至2020年：任俄羅斯總統經濟助理。

●2020年1月：獲任命為俄羅斯第一副總理；同年5月19日至4月30日，別洛烏素夫在時任總理米舒斯京確診新冠肺炎期間署任總理。

●2024年5月12日：獲總統普京提名出任國防部長。