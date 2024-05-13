普京突換防長　或改變對烏戰爭策略

俄羅斯總統普京突然撤換國防部長，在國內外引發關注，各方對此有不同的解讀。有意見認為普京今次決定並非心血來潮，希望文官統領國防部後，改善該部門的經濟狀況，更有效地列裝武器軍備。也有分析指出，俄羅斯希望一改對烏克蘭戰爭的戰略，把取勝的希望寄託在軍事工業複合體而非「人海戰術」。

前俄羅斯外交官、現為智庫卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）表示，普京提名主要經濟學家及經濟領域國家官員領導國防部，可能意味他計劃透過防務工業工廠及國際市場勝出戰爭。他指出，俄羅斯今後取勝策略將不是動員及戰場突破，而是利用佔有優勢、自身軍事工業複合體及經濟的力量，對面臨西方國家援助猶豫不決的烏克蘭施加壓力，也令戰場前線及後方的工作更有效。

俄羅斯軍事專家兼預備役上校丹德金表示，文官出任國防部長在俄羅斯並非首例，別洛烏索夫非常了解軍事工業領域存在的問題；另一俄羅斯軍事專家兼預備役上校克盧波夫指出，別洛烏索夫今次的任命，代表他將制定國防部經濟性質的任務，亦即是武器軍備及新訂單；全面指揮作戰行動由武裝力量總參謀長格拉西莫夫負責。

俄羅斯傳媒引述中國黑河學院特聘研究員馬友君指出，普京撤換國防部長有助解決軍隊最緊迫的後勤保障問題，俄方目前在戰場上既不可能迅速獲勝，也不可能迅速失敗，解決戰場及後方的最大問題是經濟問題，戰場物資供應都需要前後方有效協調；經濟學出身的別洛烏索夫將更好地統籌前後方工作，對俄方戰況有積極影響。