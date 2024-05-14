以色列建議巴方派非官方代表　參與管理拉法口岸

美國傳媒周一（13日）報道，以色列上周提議由巴勒斯坦自治政府派代表前往加薩地帶南部接壤埃及的拉口岸，以非官方身份參與口岸營運。這是自去年10月以巴戰事開始以來，以色列首次同意討論由巴人參與管理加薩。但巴勒斯坦自治政府不希望派代表到拉法口岸，以免他們遭回教激進組織哈馬斯襲擊而死。

知情官員透露，上述建議由以色列國家安全局局長巴爾和其他官員提出，條件是口岸的巴方人員不得以自治政府成員身份行事，只能作為加薩援助委員會成員。巴爾的條件激怒巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，他向美國和以色列表明不同意在拉法口岸秘密行動，同時要求以色列把拉法口岸問題納入更廣泛、涉及巴人政治前景的協議。巴方也要求以色列發還約10天前凍結的巴人稅收。巴方早前推動國際刑事法院向以色列高官發逮捕令，以方於是凍結巴方稅款報復。

時值以色列國防軍上周一（7日）控制並封鎖拉法口岸加薩一側，埃及已暫停運送人道援助物資的貨車通過拉法口岸。埃及表明只要以軍撤出口岸，就會恢復貨車通行。巴爾日前向埃及情報總局局長卡邁勒表明，以方希望重新開放拉法口岸，但口岸不能再由哈馬斯控制，以色列國防部長加蘭特周日（12日）也向美國國務卿布林肯說明類似立場。美國和以色列官員稱拉法口岸會談仍繼續，巴方未斷然拒絕向口岸派遣代表的可能性。