違英國國安法3漢背景曝光　兩人受聘於內政部

英國倫敦大都會警察局周一（13日）宣布引用英國《國家安全法》落案起訴3名男子，他們涉嫌協助香港情報機構及進行外國干預。他們當日過堂後獲准保釋，英媒引述法庭文件披露被告的身份背景，其中兩人受聘於英國內政部。

英媒指，63歲被告Chung Biu Yuen是退休香港警官，目前任職香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理，居住在倫敦東部達爾斯頓。38歲被告Chi Leung Wai擁有中國香港及英國雙重國籍，居於薩里郡，他網上自稱在英國軍隊、警隊及私人保安界有逾20年服務經驗，是D5 Security公司的始創人和總監。他目前是英國內政部轄下的邊防人員，在倫敦希思路機場工作，同時是倫敦輔警，他曾在社交網發布身穿警服的相片。37歲被告Matthew Trickett曾於2007至2013年擔任英國皇家海軍陸戰隊指揮官，之後任職英國邊防人員，派駐希思路機場，今年2月21日改任內政部移民執法官員。他於2021年創立「MTR Consultancy」，並擔任總監，自稱是保安顧問。

消息指，英國內政部已下令檢視邊防部隊和移民執法部門的招聘、遴選和監督流程，當局非常嚴肅看待所有潛在的內部不當行為案件，立即採取行動確保風險得到迅速管理。英國內政部保安事務國務大臣董勤達表示，英國國安法改變打擊境外情報機構和敵對行為者的能力，英方不會容忍威脅、騷擾在英人士或令他們噤聲的企圖，英方捍衞權利與自由的承諾是絕對的，會繼續把保護英國人及國家安全放在首位。