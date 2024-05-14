傳卡梅倫向特朗普　提出俄烏和談前景

英國傳媒周日（12日）報道，英國外交大臣卡梅倫上月游說美國前總統特朗普支持美國國會軍事援助烏克蘭法案，期間提出了俄羅斯和烏克蘭達成停火協議的前景。英國首相府發言人周一（13日）否認報道內容，強調英國在俄烏戰爭問題立場依舊，即俄羅斯總統普京必須失敗。

知情人士透露，卡梅倫上月訪問美國期間到佛羅里達州海湖莊園拜會特朗普，他為游說特朗普而改變態度，主張特朗普一旦明年1月再次入主白宮，能讓俄烏達成協議的最佳條件是雙方各自在戰場守住防線，並為此付出代價。特朗普回答說：「無人曾對我開出這樣的條件，我很高興我們進行了對話。」會面後，特朗普在社交網發文指歐洲要做更多，所有人都想有一個安全和強大的烏克蘭。

卡梅倫上述主張與英國官方立場大相逕庭，引發爭議，英國首相府發言人強調在俄烏戰事中，英國最重要是向普京表明英方只要有必要就會支持烏克蘭。英揆辛偉誠周一表示未閱讀過有關報道，重申投資烏克蘭國家安全就是投資英國自身安全，北約盟友已擔心若普京得逞，他們會成為下一個目標。