傳美台上月派6艦　西太平洋低調聯演數天

英媒周二（14日）引述消息指，美國與台灣海軍上月悄悄在西太平洋舉行聯合演習，為期數天，但沒有官方公布。報道指，美台雙方共派出6艘艦艇參與，包括護衛艦、補給艦、支援艦等，演習旨在演練通訊、加油和補給等基本行動。

報道指，隨着中國大陸幾乎每天派軍機飛入台灣防空識別區，以及解放軍在台灣附近演習，美台近年持續擴大軍事合作。有消息人士透露，美台今次聯演涉及多種軍事資產。另一名消息人士稱，這些演習並不正式存在，被稱為「未經計劃的海上相遇」，又指雙方有默契，稱這些演習只是巧合的結果，形容像在餐廳吃飯剛好碰到而同桌。消息人士提到，美台海軍演練了多種戰術機動，包括搜索水下目標；又稱雖然今次主要只涉及基本演習，但這對於確保兩軍在緊急情況下能共同行動至關重要。

台灣海軍在回覆英媒的聲明中指出，為了應對海上突發情況，以及降低雙方互相干擾，台海軍的行動與美國的《海上意外相遇規則》一致。聲明又指，台海軍經常與其他國家的船隻接觸，並根據需求進行偶遇演習，但未有詳細說明。美國國防部拒絕置評報道，大陸外交部則未回應。