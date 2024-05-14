港駐倫敦經貿辦經理　涉委託同案2被告進行敵對活動

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報機構和進行外國干預。法庭文件顯示，被告的犯罪活動涉及在英國進行敵對活動來協助境外情報機構，被告Chung Biu Yuen（袁松彪）作為香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理，似乎有代表外國情報機構收集情報的職權，他委託同案被告Chi Leung Wai（韋志良）和Matthew Trickett進行特定敵對活動，包括搜集情報、敵對監視、欺騙行為，以及強行進入目標對象的英國住址，主要目標相信是居英港人。

起訴書指，袁松彪在英國敵對國家活動中發揮不可或缺的作用。袁松彪和韋志良的手機通訊紀錄顯示袁松彪代表香港駐倫敦經貿辦與韋志良存在一定任務關係，對話曾提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼。Matthew Trickett則是任務的主要貢獻者，他的手機有多份監視任務紀錄。各被告的財務紀錄亦顯示，由韋志良開設的「D5 Security」保安公司曾於2023年6月5日至2024年1月31日期間，收取3筆來自香港駐倫敦經貿辦銀行帳戶的款項，合共9.5萬英鎊（約93.2萬港元）。D5 Security收到款項後，幾乎立即再轉帳給多人，包括Matthew Trickett名下保安公司「MTR Consultancy」。

盤問紀錄可見，袁松彪被捕後先後接受4次問話，他指自己曾在香港警隊服務37年，於55歲退休，當時是警司。他現在與妻子、子女居於英國，更指自己「比起香港更喜歡英國」。他稱與韋志良是朋友，二人認識4年，韋志良負責香港駐倫敦經貿辦和香港官員訪英時的保安。袁松彪交代自己在經貿辦的工作除了行政，還有保安事務，所有保安工作經由韋志良安排。袁松彪承認曾3度向韋志良轉帳，因為對方未能從自己的銀行帳戶進行國際轉帳。

英國警方發現，部分敵對行為追溯至英國國安法12月20日生效前，包括自2021年起監視流亡英國的羅冠聰，其他監視目標是劉祖廸、蒙兆達，時間在香港政府懸紅全球通緝他們後不久。