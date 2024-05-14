確認提名聽證會　候任防長稱需做更多改善俄軍福利

獲俄羅斯總統提名出任國防部長的別洛烏索夫周一（13日）出席聯邦委員會（即國會上議院）確認提名聽證會，他指出俄羅斯在改善參與烏克蘭戰事的軍事人員福利方面，還有很多工作要做。

別洛烏索夫表示，參加烏克蘭戰事的俄軍享有足夠的薪水，門檻已提高到至少20萬盧布（約1.71萬港元），但這不只是關於現金和津貼，還有其他工作要做，包括購買住宅物業的指定津貼、向軍隊僱用的文職人員支薪及提供醫療服務。他提到有參與過烏克蘭戰事的軍人回國休假時，被趕出民用醫療設施並送往人滿為患的醫院，他對此表示憤怒。他續稱，另一個問題是軍事人員尋求福利時涉及的繁文縟節，理想情況下應該利用電子系統解決。

聯邦委員會新聞處表示，該院不會對別洛烏索夫的候選資格進行公開評估，會直接向普京致函。聯邦委員會主席馬特維延科形容，普京的防長人選決定是一個非常幸運的選擇，議員們非常熟悉別洛烏索夫的工作，並與他多次互動。馬特維延科說，在烏克蘭戰事期間俄羅斯的國防開支增加了一倍以上，認為國防部命令的一切都必須符合經濟能力，國防部長必須與其他部門保持經常聯繫，以有效地組織這一進程。