英建6艘多用途支援艦　應對中俄軍事發展

英國國防大臣夏博思周一（13日）披露，英國已開始研發新型多用途支援艦（MRSS），應對中國和俄羅斯大力投資軍事領域。英國皇家海軍陸戰隊將獲得多達6艘上述軍艦，它們具備發射無人機和激光武器，以及快速運送海軍陸戰隊突擊隊登岸的能力。

夏博思周一接受英國傳媒採訪，指出政府對造船業進行關鍵投資，以建設皇家海軍的未來，從而威懾對手甚至取得勝利。他補充，隨着中國和俄羅斯等國對其軍隊進行大量投資，倫敦政府必須確保英國引領盟友，讓西方國家不會落後。夏博思周二（14日）會在蘭開斯特宮舉行的第一海務大臣海權會議上，公布研發新型多用途支援艦的情況。

多用途支援艦將配備登陸艦的船塢，可容納CH47運輸直升機的機庫以及直升機發射台，同時具備從船塢容納和發射攻擊型無人機的能力，艦上另有望安裝激光定向能量武器系統「龍火」（Dragon Fire），能夠擊落敵方無人機和導彈。支援艦將取代老化的英國海軍兩棲攻擊艦海神之子號（HMS Albion）和堡壘號（HMS Bulwark）等軍艦。