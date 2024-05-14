新冠疫苗致終身殘疾　猶他婦起訴阿斯利康

美國猶他州一名女子上周六（12日）起訴英國藥廠阿斯利康，聲稱自己早前參加新冠疫苗臨床測試後患上周邊神經病變，落得終身殘疾，並指控藥廠拒絕履行協議負擔其醫療費用，為此索償。案件是美國境內首宗就新冠疫苗副作用起訴阿斯利康的訴訟。

42歲前教師德雷斯恩（Brianne Dressen）上周六向法院提交訴狀，供稱自己2020年11月參加阿斯利康疫苗臨床試驗後，全身出現嚴重針刺感，病徵獲歸類為「疫苗後神經病變」。她之後多次留醫治療，費用合共數千美元，但阿斯利康未按協議承諾支付研究造成傷害的醫療費用。德雷斯恩訴訟要求阿斯利康賠償精神和收入損失、交通和律師等額外費用，惟未說明索償具體金額。

阿斯利康和牛津大學合作研發的新冠疫苗曾在美國進行臨床測試，但從未獲准投入當地市場。有文獻記載極少患者接種阿斯利康疫苗後，出現周邊神經病變。去年學術研究也發現接種不同新冠疫苗後，嚴重神經系統不良事件的發生率高於預期，但證據不足以撤銷使用授權。阿斯利康發言人拒絕評論正進行的訴訟，強調其新冠疫苗安全獲臨床測試認受。