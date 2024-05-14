大幅下調加薩婦孺死亡數　聯合國出面澄清

以色列持續轟炸巴勒斯坦加薩地帶，造成當地大量平民特別是婦孺遇難，但通報的死亡數字近日被外界質疑可信性。聯合國人道主義事務協調廳上周三發表報告，大幅下調加薩地帶死於戰爭的婦孺人數。聯合國周一作出澄清，表示修改的有關數字，涉及身份得到全面確認的死者，強調整體死亡人數仍然不變。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）周一在簡報會表示，加薩地帶衞生部門最近發布兩份不同的死亡人數通報，其中一份涉及整體死亡人數，另一份是身份得到確認的死亡人數。由於聯合國人道主義事務協調廳在報告中，只刊登身份獲得確認、有關部門已經記錄死者姓名及出生日期的死亡人數，所以引起外界混淆。此外，根據加薩地帶衞生部門的說法，運抵醫院的死者遺體，今後將計算在整體死亡人數當中。

哈克表示從加薩地帶衞生部門提供的數字，由去年10月7日至今年4月30日，加薩地帶總共記錄34,622人死於以色列軍事行動，其中24,686名死者的身份已經全面確認；在知悉身份的死者當中，兒童佔7,797人、婦女佔4,959人、老人佔1,924人，成年男子有10,006人。加薩地帶衞生部門表示，仍然進行識別所有死者身份的工作。