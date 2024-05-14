李顯龍遞交辭呈　任總理廿載明交棒予黃循財

新加坡總理李顯龍周一（13日）已向總統尚達曼遞交辭呈，將於周三（15日）卸任並留在內閣擔任國務資政，副總理兼財政部長黃循財同日則宣誓就職新任總理。

李顯龍於1984年12月正式進入政界，此後兩年擔任新加坡國防部政務部長及新加坡貿易與工業部政務部長；同年轉任貿易工業部代理部長，12月升任貿工部部長；1990年11月獲委任為兩位副總理之一並繼續擔任貿工部長，直至1992年；1998年被委任為金融管理局局長；2001年被任命為財政部長。至此，他已涉足過軍事、製造業、外貿以及金融、財政部門。

李顯龍於2004年8月12日出任新加坡第三任總理兼財政部長，同年12月當選人民行動黨秘書長，2015年9月12日連任總理，2020年7月再次連任總理，至今已擔任此職位20年。其政績期間卓著，其中在經濟方面更是頗有建樹，上任後一年國內經濟成長率為6.4%，超過預期，當時GDP為1,278億美元（約9,968億港元），人口總數426.6萬人，至2022年，GDP高達約4,667億美元（約3.6萬億港元），人均GDP超過8萬美元（約62.4萬港元）。