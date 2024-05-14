日自衞隊夥美澳紐　艦機東海兩度演習

中國國防部日前指控澳洲一艘驅逐艦派出直升機，對在黃海海域訓練的中方軍艦編隊抵近偵察滋擾。根據日本海上自衞隊消息，涉事澳洲軍艦之後在東海與日方補給艦舉行演習；日本也與美國及新西蘭在同一海域展開三邊演習。

日本海上自衞隊表示，補給艦濱名號上周五（10日）在東海海域與澳洲皇家海軍驅逐艦霍巴特號演習，內容主要是實施海上補給作業，也屬於雙方之間今年度首次聯合演習。日本海上自衞隊指出，澳洲是日本在印太地區的「特殊戰略夥伴」，雙方不但有着相同的普世價值，同時擁有戰略安全利益；日本海上自衞隊將進一步推動發展自身的戰術能力，以及與澳洲皇家海軍的互操作性，目的是改善印太地區的安全環境。

澳洲國防部日前宣稱，霍巴特號一架直升機本月4日在黃海國際海域執行任務，遭中國戰機不安全及不專業攔截。中國國防部反駁，涉事澳洲直升機3度滋擾中方正常訓練活動，中國軍隊對其喊話警告、外逼驅離，相關操作正當合理、專業安全。

上周六（11日）至周一（13日），日本海上自衞隊驅逐艦秋月號在東海海域，與美國海軍遠征移動基地艦米格爾‧基思號、新西蘭皇家空軍一架P8海上巡邏機舉行戰術演習，內容包括反艦作戰。日本海上自衞隊表示，演習旨在改善自身的戰術能力，以及加強日本海上自衞隊、美國海軍、新西蘭皇家空軍之間的合作；又稱新西蘭國防軍是維護及加強基於規則之國際秩序的重要夥伴，雙方共同打擊北韓船隻的非法海上走私活動。