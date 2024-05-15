AI對話首次會議　華就美限制打壓表明嚴正立場

中美人工智能（AI）政府間對話首次會議周二（14日）在瑞士日內瓦舉行，由中國外交部北美大洋洲司司長楊濤和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白宮國家安全委員會技術與國安高級主任切布拉共同主持，中方就美方在AI領域對華限制打壓表明嚴正立場。

中方科技部、發改委、國家網信辦、工信部、中央外辦以及美方白宮國安會、國務院、商務部派人參加今次會議，雙方圍繞AI科技風險、全球治理、各自關切的其他問題深入、專業，建設性地交換了意見。雙方介紹各自對AI技術風險的看法和治理舉措以及推動AI賦能經濟社會發展採取的措施。

中方強調AI技術是當前最受關注的新興科技，中方始終堅持以人為本、智能向善理念，確保AI技術有益、安全、公平。中方支持加強AI全球治理，主張發揮聯合國主渠道作用，願與包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球AI治理框架和標準規範。中美雙方均認識到AI技術發展既面臨機遇也存在風險，重申繼續致力落實兩國元首在三藩市達成的重要共識。