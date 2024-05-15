黃循財今晚宣誓　接替李顯龍出任新總理

新加坡副總理黃循財周三（15日）晚正式宣誓，接替李顯龍出任新總理，成為該國第4代領導人。他近日受訪時表示，新加坡不能陷入地緣政治漩渦，須堅持以國家利益出發，意味他們時不時會說或做令一些國家不太開心的事。

黃循財受訪時指出，國家正面臨重重內外挑戰，但對新加坡政府和人民有信心，他會貫徹開放、協商式的領導風格，細心傾聽，把觸角伸向廣泛人群。他認為，不一定得由政府來處理所有事件，有時也能讓社會規範更有機地演變。他深明一黨獨大日子已不復存在，反對黨肯定仍會存在，下屆大選如競爭更激烈，反對黨組織聯合政府並非遙不可及。他另受訪曾公開表明反對台獨，並談及美國以國安為由實施出口限制，批評「小院高牆」範圍日增將割裂全球經濟。

李顯龍卸任總理後，將轉任國務資政。他在採訪中表示，新加坡民眾將權力委託給人民行動黨，該黨組建的政府反過來在安全、住屋、教育、醫保、經濟等各方面為民眾打造出色的成果。他認為，這在新加坡的運作方式非常特別，在世界上其他地方沒有發生，非常了不起，一旦失去就再也回不來。