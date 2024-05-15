波音違空難和解協議　司法部或刑事起訴

美國飛機生產商波音旗下737 Max系列客機，2018年和2019年先後於印尼和埃塞俄比亞發生重大空難墜毀，合共造成346人死亡。波音之後與美國司法部達成和解協議，承諾改善僱員誤導聯邦監管機構的問題，換取免受刑事起訴。美國司法部周二（14日）確認，波音違反和解條款，正研究以欺詐等指控起訴波音，目前未有最終決定。

印尼和埃塞俄比亞的空難調查顯示，波音在Max系列客機加裝飛行控制系統，卻向機師、航空公司隱瞞，懷疑因此影響機師判斷釀成墜機。波音在首宗空難後淡化飛行控制系統的影響，直到第二宗空難後才安排檢修。波音當時歸咎於兩名低級僱員，並於2021年1月與司法部秘密談判，承諾支付2.436億美元（約19億港元）罰款、設立總值5億美元（約39億港元）的受害者賠償基金、向航空公司賠償近18億美元（約140億港元）等，避免因欺詐指控而被起訴。

美國司法部刑事司欺詐科主管萊昂（Glenn Leon）周二致函德州聯邦法院，指出波音未按照承諾改善，以發現和防止違反聯邦反欺詐法的行為，由此認定波音違反和解條款。這意味波音可能會因「美國所了解的任何聯邦刑事違規行為」而被起訴，司法部表明仍未決定處理方式，並預告本月31日將會見兩宗空難的死者家屬，同時要求波音在下月13日前回應指控。檢察官將考慮波音的解釋，並在最遲今年7月7日前把有關起訴的最終決定和計劃知會法庭。

波音發言人周二發表聲明強調，相信公司已履行協議條款，期待有機會向司法部作出回應。波音將以最大透明度與司法部接觸，正如公司在整個和解協議期間，以及阿拉斯加航空公司艙門飛脫事故後，回應司法部問題的方式。埃塞俄比亞空難死者家屬代表律師卡塞爾（Paul Cassell）形容，司法部認定波音違反和解條款是積極的第一步，促請當局進一步追究波音責任。家屬將在見檢察官時，詳細說明波音就犯罪行為應採取的補救措施。