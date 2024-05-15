普京訪華前夕　強調中俄拒西方虛偽規則強加於人

俄羅斯總統普京周四至周五（16至17日）國事訪問中國，成為他展開第5個總統任期後首次外訪。內地官媒周三（15日）刊出專訪，普京強調中俄關係已達歷史最高水平，讓他決定選擇中國作為其連任後首個出訪國。他又指，即使面對嚴峻的國際形勢兩國關係仍持續加強，中俄都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖。

普京訪華前夕接受內媒書面專訪時表示，當代中俄關係超越意識形態，無論政治局勢如何改變，雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，這種選擇基於兩國廣泛契合的根本利益、深入的互信、強大的民意支持和兩國人民真摯的友誼。他指，中俄通過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進兩國繁榮發展；通過加強外交政策協調，推動構建公平的多極世界秩序，這些決定了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來，始終建立在平等互信、相互尊重主權、考慮彼此利益的原則基礎之上。

普京指出，中俄經貿關係發展迅猛，展現出對外部挑戰與危機的持續應對能力，雙方正持續、系統地開展能源領域戰略合作，並保持密切的文化聯繫和人員往來。他又指，兩國在國際議程中的關鍵問題上持相似或相同立場，並積極評價中方有關政治解決烏克蘭危機的立場，強調俄方從沒拒絕談判，希望通過和平手段全面、可持續、公正地解決衝突，但談判必須考慮到俄羅斯等所有相關國的利益。