拜登擬逾12億美元軍援以色列　不含航空炸彈

美國總統拜登上周警告，若以色列對巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法展開地面軍事行動，美國就會切斷軍事援助。五角大樓更擱置運送2,000磅航空炸彈，避免以軍用於攻擊拉法，共和黨領導的眾議院隨即提出反制法案。美媒周二（14日）報道，拜登政府當天已通知國會最新一份軍援以色列的計劃，總值超過12億美元（約93億港元），但內容物不包含航空炸彈。

知情官員透露，最新軍援計劃可能包括轉讓價值7億美元（約54億港元）的坦克彈藥、5億美元（約39億港元）的戰術車輛和價值6,000萬美元（約4.6億港元）的迫擊炮彈。報道指，上述內容在美國過往援助以色列中實屬罕見，主要補充以色列國防軍在去年10月加薩戰爭以來消耗殆盡的庫存。援助計劃上月開始醞釀，國務院如今通知國會後，國會需在特定期限內完成審查，由議員商討阻止與否。

美國向以色列轉讓武器通常由國會對外援助資金支付，當軍事援助計劃超過特定金額門檻時，援助計劃必須提交國會審議，國務院通常會先通知參眾兩院外委會，然後再正式提交國會。國務院和白宮國家安全委員會周二回應時，引述白宮國家安全顧問沙利文周一的評論，重申美國將繼續軍援以色列，至於上周擱置運送航空炸彈，是因認為它們不應向人口稠密的城市投擲。

五角大樓擱置運送航空炸彈，雖然受到部分民主黨人士讚揚，認為有助向以軍施壓停止入侵拉法，但同時招致親以色列團體和共和黨人批評，指摘白宮阻礙以色列清剿回教激進組織哈馬斯。共和黨領袖揚言準備提出法案，禁止拜登扣押對以援助，並凍結國防部長辦公室、國務卿辦公室和國家安全委員會的預算。白宮發言人巴埃爾周一表明，強烈反對有人試圖限制總統部署安全援助的能力。