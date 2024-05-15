傳美愛國者系統再援烏　法提供防空導彈

美國傳媒周三（15日）報道，美國正尋求向烏克蘭增派一套愛國者防空系統，支援烏克蘭擊退俄羅斯愈加激烈的進攻。法國總統馬克龍周二（14日）與烏克蘭總統澤連斯基會談後，法國總統府證實將向烏提供額外的軍事援助，預計包括SAMP/T防空系統的導彈。

消息人士透露，拜登政府正努力促成向烏克蘭派遣一套愛國者防空系統連同雷達，有關軍援資金預計來自美國國會最近表決通過、總值610億美元（約4,758億港元）的援助計劃。消息人士指出，烏克蘭的歐洲盟國也在制訂計劃，從庫存中向基輔增派防空系統。澤連斯基日前向美國國務卿布林肯表明，烏克蘭需要兩套愛國者系統，應對俄羅斯新一輪針對哈爾科夫州的進攻。

法國總統府周二發表聲明，強調馬克龍會晤澤連斯基期間，重申法國會提供一切必要支持的決心，並詳細介紹未來數周內軍援烏克蘭的交付情況。法國防長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）同日在國民議會宣布，自己剛簽署第二批阿斯特防空導彈合約，令法國和意大利共同提供予烏克蘭的SAMP/T防空系統能繼續運作。