華智庫料菲補給行動續增　推進對抗性南海政策

中國國觀智庫周二（14日）發布菲律賓侵佔南沙群島島礁的建設情況研究報告，顯示前年菲律賓海軍對仁愛礁上非法「坐灘」軍艦馬德雷山號進行了11次物資補給，去年實施了14次。該智庫專家表示，當前事態發展表明今年菲方對馬德雷山號實施補給的次數在繼續增長，料將繼續推進對抗性的南海政策，中菲南海爭端可能進一步激化。

國觀智庫海洋研究中心主任劉曉博指出，去年之前菲律賓海軍對在仁愛礁的馬德雷山號每月補給一次，但此後補給次數增加，當前呈現出的態勢顯示，今年菲補給行動會繼續增加。他提到，菲律賓租用民船並在海岸防衞隊的艦艇護送下對馬德雷山號補給，而非軍用艦艇，以降低敏感性，但強調中方對菲企圖搭載建築物資的行為是「零容忍」。報告配發的圖片顯示，與之前相比，去年馬德雷山號主甲板已進行部分加固和翻新，表明菲方早就偷偷運送建材。

報告又指，菲律賓侵佔了馬歡島、中業島等數個島嶼，之前在佔領島礁上較少進行建設，但前年起加快建設行動。菲方當年3月在馬歡島建造新的直升機停機坪，5月又建立指揮觀察站，可向菲海岸防衞隊總部通報消息。劉曉博認為，菲方推進對抗性的南海政策主要因素包括菲總統小馬可斯的親美政策、美國及其盟友對菲的援助加大和《美菲共同防禦條約》的協防承諾，加上菲律賓海上軍事力量近年增強，也為其行為提供「底氣」。他強調，東盟國家仍將是與中國一起維護南海和平穩定的重要力量，雖然關切和立場存在差異，但在南海問題上有和平解決爭端的共識。