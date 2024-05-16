【東方日報世界視線】加薩戰雖勝猶敗　以色列美國同失

以色列種族主義的暴行，美國的包庇，在國際上打破了二次大戰後西方營造的意識形態假局。

一是美國為首與猶太復國主義勢力的結合，打造出猶太被迫害的慘局，從而給在巴勒斯坦霸佔土地建國製造國際的理由與支援力。

二是借助反納粹主義的情緒，禁制反對猶太復國主義的言行。猶太復國主義的勢力從歐洲轉移至美國，形成與美國殖民主義勢力的政治聯盟，逐步執掌美國的金融與意識形態的權力，並以美國在戰後的霸權也逐步控制國際的金融和意識形態，從政治與軍事擴大而為全面的霸權主義，主宰全球，只在冷戰時期受蘇聯的抑制，但其霸權終於在1990年代把蘇聯、東歐以至南斯拉夫的社會主義體系打敗，亦促使中國改革開放而受美國政治、經濟與意識形態的衝擊。在以色列的加薩暴行之前，西方的普世價值，包括了重要的猶太因素，卻沒有以色列的暴行和猶太極右宗教的種族主義，普世價值以及在這之內的猶太形象顯得崇高偉大，和代表人類的道德。

然而，假的終歸是假，在壓力之下終於暴露出真正的面貌。全球國家（美國除外）的共同譴責，各國人民（包括美國、以色列人民）的公開示威抗議，便一如反越戰的當年，把政治醜陋的真相顯露出來，偽裝再不能欺騙國際社會。

於是，即使在美國支持下，以色列可以在加薩成功進行種族清洗，加薩成為百萬民眾的死亡之地，有如在加薩醫院發現的3處亂葬崗，民眾死亡，把個人、家庭、社會的歷史文化生活的種種毀滅，慘烈情況比起猶太人在納粹時代集中營被屠殺不遑多讓，顯然猶太人被納粹迫害後學習了納粹的種種暴行，由被迫害者變迫害者，以色列與美國的種族主義惡名，以及對全球譴責的無視，堅持迫害加薩人民，便會成為這兩國政府和支持者纏繞不去的政治困擾，雖勝猶敗。全球的反對會轉為政府的制裁、民眾的排斥，猶太人，不管支持或反對猶太復國主義，都成過街老鼠，人人喊打。美國國會的《反猶太主義意識法案》，倒成為反猶太、反美國政治的激發點。

以色列與美國打勝了加薩一役，卻會敗在政權失去國內外支持，早晚會帶來政權倒閉、秋後算帳的終局。二次大戰後美西方與猶太勢力製造的假局，也便因此而終結。

研究院院長 陳文鴻