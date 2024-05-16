沖繩回歸日本52年　自衞隊設施面積增4.7倍

周三（15日）為沖繩回歸日本52年，當地的軍事基地負擔依舊沉重。日媒指出，當地自衞隊設施面積已擴大至回歸時的約4.7倍。在去年3月設立陸上自衞隊駐地的石垣島，當日有民眾舉行要求減負的和平遊行。

在周三下午，約50人從石垣市的一個公園出發。他們一邊高呼「創造沒有基地的和平沖繩」和「撤除美軍基地」的口號，一邊前進。和平遊行始於1978年，每年5月15日前後在沖繩縣各地舉行，今年已是第47次。另一場遊行計劃本周六（18日）在美軍普天間機場所在地宜野灣市舉行。

日本政府以強化九州和沖繩防衞力為背景，加強自衞隊設施。2016年在與那國島開設駐地，並部署了負責收集情報的陸自沿岸監視隊。2019年也在宮古島開設了陸自駐地。沖繩縣內的自衞隊設施面積在1972年5月時為166.1公頃，到2022年3月擴大至783.1公頃。

另外，圍繞美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古，日本政府周三在首相官邸召開了與當地共商施工對市民生活影響及其對策的協議會首次會議。名護市市長渡具知武豐要求締結有關機場遷至邊野古後運用規則的「基地使用協定」；政府方面答稱將妥善應對。