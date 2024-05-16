反對投票改革法屬新喀里多尼亞爆騷亂4死數百傷　宣布緊急狀態

法國國會最近通過一項投票制度改革，引發法屬太平洋群島新喀里多尼亞發生自上世紀80年代以來最嚴重的暴動，至少已造成4死亡、數百人受傷。法國周三（15日）宣布新喀里多尼亞進入緊急狀態12天。

緊急狀態於當地時間周三凌晨5時起生效，賦予當局額外權力，禁止集會並禁止民眾四處走動，亦會動用法國士兵保護新喀里多尼亞的主要港口和機場。

暴動發生期間，有暴徒焚燒車輛及商戶，並搶掠商店，迄今已造成3名年輕的卡納克族（Kanak）原住民死亡，以及一名警察喪生。當地通常有1,800名警察維持治安，當局已增派了500名警察增援。此外，學校已經關閉，首都亦已實施宵禁。

法國國會周二（14日）通過的新法案，允許在新喀里多尼亞居住滿10年的法國居民，可以在當地的省級選舉中投票，有當地領導人擔心，新法會將稀釋卡納克族人的選票。

新喀里多尼亞總理阿塔爾表示，不會容忍任何暴力行為，又指緊急狀態可使當局能夠採取大規模手段恢復秩序。當局同時還決定禁用被指在去年法國本土騷亂期間，助長暴徒組織上街的影片分享應用程式TikTok。