日本態度轉變　維修駐日美軍F15和F16戰機

日本政府將維修更多駐日美軍戰機包括F15及F16，加強在東亞地區的雙邊防務合作，並應對中國軍事威脅增加。隨着日本前年重新考慮國家安全戰略安排及增加國內產能，過去不願維修F15和F16的態度開始轉變。

《日經亞洲》周二（14日）報道，駐日美軍基地的F18及最新型F35戰機，目前在日本保養和維修。日本打算最快明年維修F15和F16，由三菱重工和IHI公司負責，它們均為日本航空自衞隊飛機提供服務。駐日美軍三澤基地及嘉手納基地，前年分別部署約50架F16和F15。雖然基地負責戰機日常維護，但戰機須每隔數年飛往南韓，由大韓航空公司全面維修，可能需要數天至數周時間。日本希望透過擴大維修駐日美軍戰機，節省時間及成本。上月美日峰會敲定美日政府間的國防工業合作、採購和維護協議，美國軍機將在日本全面維修。

日本防衞省統合幕僚監部上月19日公布數據，顯示本年3月為止的過去一年內，航空自衞隊飛機699次緊急升空，驅趕可能侵犯領空的飛機，其中479次針對中國飛機。同一時期，中俄轟炸機在日本周邊空域展開聯合空中戰略巡航，且中國無人機現身在沖繩縣與那國島和台灣之間上空。