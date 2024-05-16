美在台協會高層及前官員　將赴台出席賴清德就職禮

台灣候任總統賴清德下周一（20日）就職，台媒周四（16日）報道，美國總統拜登派遣他的前顧問迪斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔（Richard Armitage）等人組成代表團參加就職禮。美方官員強調，這項安排符合前例，也是正常民主程序，大陸若採取軍事施壓或脅迫手段，將是挑釁。

美國在台協會（AIT）周三（15日）晚宣布，阿米塔、前總統特別助理兼國家經濟委員會主任迪斯、AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）、現任主席羅森伯格、AIT處長孫曉雅將一同赴台，參加賴清德就職禮，兩名前官員、一名台灣專家以及AIT主席和處長的組合遵循先例。代表團將於周末抵達台北，在台期間還將與各界領袖會面，傳遞美國人民對台灣人民和賴清德的祝賀，並強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。

美國官員重申美國的兩岸政策指，美國反對任何一邊單方面改變現狀、不支持台獨、支持兩岸對話。美方期待兩岸分歧以和平手段、兩岸人民都能接受的方式解決，而且不受任何脅迫，只要能和平解決，美國對最終方案沒有立場，強調長久以來的對台立場不變，遵循以台灣關係法、中美三個聯合公報、以及對台六項保證為基礎的一中政策。對於美方是否與賴清德討論就職演說，官員指AIT一直有跟台方溝通美國的兩岸政策，到就職前仍持續進行，和台總統蔡英文任內一樣；又稱在新總統任內，美國也不希望有甚麼改變。