以防長促內塔尼亞胡　不對加薩進行文人或軍事管治

以色列至今仍未達成消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭目標，以色列防長加蘭特周三（15日）罕有地公開質疑總理內塔尼亞胡的加薩戰後計劃，表明反對以色列在戰後文人或軍事管理加薩地帶，敦促內塔尼亞胡採取決定並宣布以色列不會對加沙實行民事或軍事統治。

加蘭特發表錄像講話，表明不會同意以色列於戰後文人或軍事管理加薩，由非哈熙斯的巴勒斯坦實體在國際行事者參與下管理加薩才符合以色列利益。他指出，未能尋得代替哈馬斯管治加薩的方案將損害以軍成果，讓哈馬斯能重新組織和控制加薩，只要哈馬斯持續控制加薩平民性命，就可以重建力量，令以軍需要重返加薩，所以必須瓦解哈馬斯的管治能力，達成這關鍵目標的手段是軍事行動及建立替代管治機構。

加蘭特直言沒有替代管治機構的話，只有哈馬斯管理加薩和以色列軍事管理加薩兩個負面選擇，而猶豫不決意味只能二選一，這樣會侵蝕以軍的成果、減少對哈馬斯的壓力及破壞達成拯救人質框架的機會。他不滿自己從去年10月開戰以來，便在戰時內閣會議提出要尋找代替哈馬斯管理加薩的方案，但都被斷然拒絕。他說，以色列安全系統和國防軍的責任是摧毀哈馬斯，保留在加薩的充分軍事行動自由，而達成上述兩點的能力在於在加薩建立替代管治機構，以色列政府全體都需為此努力。