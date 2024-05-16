俄向華尋求經濟支持　難掩關係不對等

俄羅斯總統普京周四（16日）開展訪華行程，料與中方討論能源、貿易關係等議題。與此同時，俄羅斯天然氣工業股份公司行政總裁米勒（Alexei Miller）正在伊朗訪問，被認為是俄烏戰爭下俄羅斯有意擴大與中伊兩國的能源、貿易關係。分析指，由於受西方制裁困擾，俄羅斯日益轉向中國尋求經濟和安全支持，但難掩兩國關係不對等的現實。

俄羅斯天然氣工業股份公司周三（15日）公布，米勒在伊朗開展工作訪問，會見該國第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）、伊朗石油部部長奧吉（Javad Owji）等人，普京同時也率領高級代表團訪問中國。該公司並未透露米勒會否參加在中國舉行的中俄元首會晤，克里姆林宮則表示，會上將討論烏克蘭、擴大能源和貿易關係等議題。報道提到，因為烏克蘭戰爭的政治影響、北溪天然氣管道爆炸事件等，該公司對歐洲的天然氣出口已降至前蘇聯時期的低點。

美媒分析指，中國為飽受制裁的俄羅斯經濟提供了至關重要的支持，向俄出口電子產品、洗衣機、拖拉機等各種商品，但有統計數據庫資料顯示，中國約佔俄羅斯整體貿易的33%，俄羅斯僅佔中國貿易的4%。中國已成為俄羅斯軍工生產所需材料的重要來源，但近年俄對華軍火出口卻急跌，俄羅斯石油和天然氣失去歐洲市場後，不得不以大幅折扣向華出售。雖然中俄關係失衡擴大，但雙方之間的聯繫對西方有深遠影響，西方官員日益擔心在中國幫助俄羅斯經濟下，俄軍可能在消耗戰中打贏烏克蘭，歐美卻難以動員本國工業來抗衡。