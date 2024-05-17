海軍學院新生攀塗滿油脂尖碑　擺脫平民身份

位於美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院，周三（15日）舉行年度休業儀式，一眾一年級新生冒雨合力攀爬一座塗滿油脂的方尖碑，把原先放在碑頂的水手帽替換成軍官大檐帽，象徵他們完成一年學期，擺脫平民身份並晉升為軍官。海軍學院副院長戴維茲（Yvette M. Davids）祝賀各位學員，形容他們代表着過去和未來。

代表2027屆畢業班合共約1,300名學員的海軍學院新生，在周三上午的休業儀式上圍繞高達6米的赫恩登紀念碑「疊羅漢」，齊心協力清除碑上的油脂，努力挑戰放上大檐帽。經過約兩小時嘗試，20歲的萊澤岡（Ben Leisegang）終於在歡呼聲中把大檐帽放在碑頂尖峰附近，惟他未能推開水手帽之餘，「人肉金字塔」更應聲而倒。萊澤岡之後再度嘗試，成功以2小時19分11秒的成績完成挑戰。

美國海軍學院博物館前高級館長奇弗斯（James Cheevers）介紹，攀爬方尖碑儀式始於1940年，並在7年後加入以擺放大檐帽象徵征服學年的環節。1949年，高年級學長開始在方尖碑塗抹油脂，為新生增加難度，並於1962年首次在儀式前預先在碑頂放置水手帽。關於每屆畢業班的攀碑成績紀錄並不完整，據指最短用時是1969年的1分30秒，最長則是1995年的超過4小時，當年學長用膠水把水手帽黏在碑頂。