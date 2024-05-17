普京訪華次日抵哈爾濱　將出席中俄論壇和博覽會

俄羅斯總統普京離開北京，周五（17日）凌晨抵達黑龍江省哈爾濱市，繼續第二日訪華行程。他將參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面。

普京周五將在韓正陪同下訪問哈爾濱，期間會參觀東正教教堂和哈爾濱工業大學，並會見該校師生，以及向蘇聯戰士紀念碑獻花。而普京將參加的第八屆俄中博覽會開幕式，中國官媒周五引述長期專注與俄生意機會的中國商人表示，今年博覽會的展位可謂一位難求，更有企業高價求租，想藉此打開俄羅斯市場。中國商務部相關負責人表示，博覽會共有44個國家及地區、國內21個省區市1,400多間企業報名參展；俄羅斯濱海邊疆區政府則稱，區內50多名企業家將參加博覽會，展示魚類產品、蜂蜜、糖果等商品。

另外，中俄友好、和平與發展委員會俄方主席蒂托夫（Boris Titov）周三至下周三（15至22日）亦對中國進行商務訪問，表示在哈爾濱舉行的俄中論壇和博覽會開幕式是兩國企業和地方政府會面的平台，該會正對俄羅斯各地區的對華活動進行排名，周五在哈爾濱公布詳情，排名前5個地區不僅集中在遠東地區。