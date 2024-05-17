網上揚言屠殺白人　前陸戰隊一等兵落網

美國海軍陸戰隊一名前一等兵於上周五（10日）被捕，他涉嫌在網上揚言屠殺白人。疑犯是來自新澤西州的黑人，去年6月剛完成基礎訓練，派駐加州的陸戰第1師任步槍兵。

23歲被告科布（Joshua Cobb）於被捕同日革除軍籍，他被控透過互聯網散播威脅訊息，罪成將最高判囚5年及罰款25萬美元（約195萬港元）。聯邦檢察官新澤西地區辦公室周一（13日）指，科布於參軍前半年，即前年12月開始散播威脅訊息。科布曾在一個社交平台貼文中揚言為白人社區帶來更多混亂，並指白人不理解黑人男性的苦苦掙扎，要盡可能消滅更多白人。貼文顯示科布計劃趁重要節日在新澤西州施襲，事前曾多次現場視察。

去年4月及5月的貼文揭示科布訓練準備施襲，並囤積彈藥，聲言要讓所有人感受到他的痛苦。科布落網後承認發布貼文，供稱崇拜大規模槍擊案兇手，透露考慮在健身中心及連鎖廉價超市大開殺戒。調查人員在科布的手機內發現更多類似內容，他認為大屠殺是唯一可以擺脫痛苦的方法。海軍陸戰隊發言人周二（14日）證實，已知悉新澤西民政當局逮捕科布的消息。