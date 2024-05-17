中美軍方高層視訊　華重申美台軍事勾連損台海穩定

中國國防部周五（17日）公布，中央軍委國際軍事合作辦公室領導周四（16日）晚應約與美國助理國防部長視訊通話，中方申明美台軍事勾連是破壞台海穩定的主要亂源。

中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入正面因素，局面得來不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衞國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害區域安全，若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。雙方也就其他問題交換了意見。

另一邊廂，中國軍方代表團正在訪問日本東京，周四獲日本笹川和平財團舉行活動歡迎。今次訪問是中日防務交流項目之一，日本防衞省約有20人出席。率領代表團的解放軍少將張保群表示會為兩國關係的發展奠定基礎，期待關係改善，並強調中日關係具建設性且穩定的必要性。日本財團會長笹川陽平透露，日本自衞隊代表團最快今秋訪華。