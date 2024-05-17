朝媒：倘美韓演練核作戰　將面臨災難性後果

北韓官媒朝中社周五（17日）就美韓將於8月舉行聯合軍演「乙支自由護盾」演練核作戰一事發表評論稱，若美韓打算以大規模聯合軍演等挑釁行為試探朝方的力量和意志，應先設想將面臨的災難性後果。

評論稱，依據軍演形勢和性質，乙支自由護盾已被稱為「核攻擊演習」。美韓將投入核戰略武器等高端軍事裝備作聯演，該演習以制訂完成和全面實施「作戰計劃2022」等核戰爭計劃為目標，如實證明美方鼓吹「毫無敵對意圖」是純屬空話和欺騙。朝方將觀其行而不聽其言，自行判斷美方有無敵意。

美韓去年12月舉行核咨商小組（NCG）第二次會議，並商定今年8月舉行乙支自由護盾時進行模擬核作戰的演習，主要演練應對北韓發起核攻擊。分析認為，朝方上述表態顯露了對美韓聯演的警惕之意。

另外，北韓還在朝中社發表文章，對美韓空軍前一天動用隱形戰機在南韓上空實施機動演習表示抗議。在周四（16日），美軍2架F22隱形戰機和韓軍2架F35A戰機在忠清道上空以輪流攻防形式進行了機動演習。文章稱，美國尋求與朝搞對抗，不斷對域內國家安全構成威脅，其投入隱形戰機在半島上空演習，又是一個其敵視北韓的鐵證。