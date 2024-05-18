普京：訪華實質性　中俄夥伴關係不針對任何人

俄羅斯總統普京周五（17日）完成對中國的國事訪問，他接受俄羅斯傳媒提問時形容與中方的會談非常有意義和實質性，重申俄中夥伴關係並不針對任何人，目的只是為兩國的發展創造更好條件，改善兩國人民福祉。

普京離開中國前在黑龍江省哈爾濱市召開記者會，感謝中國國家主席習近平邀請，為俄中合作創造非常有利和熱烈氣氛。普京說，此行是正式國事訪問，很大程度上也是工作之旅，俄方官員周四（16日）幾乎整天都與中國領導人和中方官員一同討論多個問題。普京指出，俄羅斯和中國是現代文明重要組成部分，兩國認為發展應是建設性、和平，兼顧國際交往各方利益。

記者問及普京與習近平的非正式會晤情況，指出普京的助手透露會面以非常小範圍形式進行，俄羅斯新防長別洛烏索夫和聯邦安全會議主席紹伊古都有出席，雙方是否討論過烏克蘭問題。普京指，會上討論許多對雙邊關係非常重要的問題，亦談及解決烏克蘭危機，中方講述了最近訪問歐洲時商討的主要問題，以及與和平倡議相關立場。俄方相信中國正在真誠努力解決有關問題，提供不同選項而且非常靈活，兩國對此進行長時間討論。他同時指摘西方對立夥伴在烏克蘭問題上欺騙俄羅斯，俄方需要了解應該相信誰。