司法部及TikTok　請求法院快速審理剝離訴訟

美國政府勒令中國短片分享平台抖音海外版TikTok在明年1月19日前剝離母公司字節跳動，否則禁用，TikTok日前已入稟阻止。美國司法部和TikTok周五（17日）促請哥倫比亞特區聯邦上訴法院設定快速審理時間表，在今年12月6日前作出裁決，以便有需要的話可在剝離限期前向聯邦最高法院上訴。

美國司法部和TikTok指出，鑑於TikTok平台用戶數量龐大，迅速處理案件符合廣大公眾重大利益，請求法庭在今年9月的案件日程表上盡快安排口頭辯論。TikTok相信公司提出的法律挑戰可以通過快速審理解決，毋須尋求法院就剝離問題頒布緊急臨時禁制令。司法部則表示可能會私下提交機密證據，以佐證要求TikTok剝離字節跳動的國家安全理由。

美國一批TikTok創作者周二（14日）向聯邦法院提起訴訟，尋求阻止TikTok剝離法案實施，主張目前多達1.7億美國人使用TikTok，法案對美國人生活造成深遠影響。TikTok入稟指出，法案違反美國憲法第一修正案所保護的言論自由，司法部強調法案符合憲法。