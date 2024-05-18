冀華參與瑞士和會　烏承認與西方對如何終戰有分歧

俄烏戰事未息，瑞士將於下月主辦和平峰會，俄羅斯已確定不出席，中國是否參加則有不確定性。烏克蘭總統澤連斯基周五（17日）敦促中國和平峰會，同時承認烏克蘭及西方盟友有相同價值觀，但有不同看法，尤其是如何終結俄烏戰事的可能走向。

澤連斯基接受法媒訪問時指，中方曾保證支持烏克蘭領土完整，但未看到有實際行動，希望北京向俄羅斯發揮影響力。他同時呼籲各國派遣代表團前往瑞士，又稱如果不派人出席，等同雖然公開倡議和平，但其實更希望俄羅斯戰勝。他希望瑞士峰會可達成三大共識，第一是黑海的自由航行，確保烏克蘭穀物順利出口，鞏固全球糧食安全。第二是就停止攻擊能源基礎設施達成協議，第三是把數千名被遣送至俄羅斯的孩童送回烏克蘭。

澤連斯基警告，俄羅斯近日向烏克蘭東北部哈爾科夫地區發動新一輪攻勢，這可能是「第一波」進攻，之後可能加強攻勢。目前烏克蘭需要120至130架戰機對付俄羅斯的空中力量，但烏軍防空力量只達到所需的25%，澤連斯基籲請西方提供更多支持。他亦反對法國總統馬克龍提出是奧運休戰倡議，這會讓俄軍有時間調動軍隊和武器，取得優勢。

另外，澤連斯基簽署罪犯動員法案，除了犯下危害國家安全罪、謀殺罪等人員外，所有罪犯都將被動員，估計最多2萬名罪犯和有犯罪記錄的人會被徵召入伍。