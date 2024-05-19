【東方日報世界視線】支持去美元化　迴避美元霸權

美元一直是國際貿易儲備貨幣，如今開始面對國際經貿的去美元化。當前最大的挑戰來自人民幣，因為巴西、俄羅斯、阿聯酋等與中國的油氣及糧食這類國際大額交易，都樂於使用人民幣結算；最近連法國一些能源企業，與中國的燃氣交易，也使用人民幣。

是甚麼原因導致去美元化呢？遠因來自美國經濟的惡化。過去美國長期有強大的生產力，也因此是世界最大的貿易國，而世界最重要的能源交易，亦使用美元，加上美國的政治及金融體制龐大穩定，所以美元長期成為世界各國信賴的儲備貨幣，各國長期信賴與美國及其他國家貿易使用美元。而即使後來美國貿易霸主地位被中國替代，但美國股市及金融地產，仍然是國際資金大量投資及自由出入的地方。

美元地位動搖始於2008年金融海嘯，其後經歷新冠疫情及俄烏戰爭。由當時開始，美國政府一直大量濫發美元，也引發美國近年的高通脹。國際財經專家批評美國濫發美元，造成高通脹及金融地產走向泡沫化，這都會嚴重影響美元的實質價值及國際信譽。

另一導致美元地位受質疑的，是俄烏戰爭發生後，美國把美元武器化，西方凍結及計劃沒收俄羅斯約3,000億美元資產，以及把俄羅斯踢出SWIFT全球交易體系。然而，這個制裁行動卻不像以往制裁古巴、北韓、伊朗等國般成功，這等於向全世界說明，只要經濟體系龐大以及實質上重要，像俄羅斯般控制世界所需的能源、糧食、肥料、鈾、珍貴及稀有金屬，根本可以立於不敗之地。

如今國際財經專家普遍相信，去美元化是美國政府咎由自取的一個緩慢過程，特別是迴避美國政府的高息政策。國家經濟愈弱，就愈無法應付用美元償還美元債務，以及進行美元貿易，就如阿根廷政府，去年便使用人民幣結算的方式，向國際貨幣基金組織償還外債。這也說明即使人民幣短期內無法挑戰美元的地位，但世界各國更願意以人民幣和中國這個世界貿易最大國交易，因為中國有貨品需求，也有貨品及服務可提供作人民幣交易，不必被美元體系中間剝削就可完成。

長遠來說，這就是「金磚體系」吸引之處，是迴避美元霸權而建立的另一個貨幣交易體系。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻