多國祝賀團抵台　蓬佩奧稱陸不滿反映弱點

台灣候任總統賴清德周一（20日）將舉行就職禮，多國派代表團參加。台媒周日（19日）報道，台灣12個邦交國中，會有10個祝賀團訪台，其中伊斯瓦蒂尼訪問團及帛琉總統惠恕仁已抵埗。美國前國務卿蓬佩奧以個人身份赴台出席，批評大陸不滿美方人士訪台已反映其弱點。

蓬佩奧受訪稱，當大陸對美國人到台灣訪問感到不滿時，認為這顯示他們的核心弱點，他認為自己對權力的掌控是脆弱的，是有風險的。伊斯瓦蒂尼訪問團多達120人，除了多名王室成員，還有外交部長跟央行總裁等，規模是所有祝賀團中最大。伊方將除了觀禮，也會與台方簽署多項合作文件。貝里斯總理布里塞尼奧上周六（18日）亦已率團抵台，評價兩地邦交有9.9分，樂意在未來邀請賴清德訪問貝里斯。

台灣另一邦交國危地馬拉的總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo），不會親自出席賴清德就職禮。但台駐危地馬拉大使曹立傑表示，阿雷瓦洛已向台承諾與保證，未來4年將堅定支持台灣。阿雷瓦洛期望繼續合作成為策略聯盟，因為兩地擁有自由民主和尊重人權的共同價值並可互補，台灣具科技實力且為亞洲門戶，而危地馬拉則有豐富資源同時是通往美洲的門戶。