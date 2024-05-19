針對歐美台日進口共聚聚甲醛　大陸開展反傾銷調查

中國商務部周日（19日）宣布，即日起對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。今次調查通常應在明年5月19日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

中國商務部上月22日收到雲南雲天化股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業有限責任公司、開封龍宇化工有限公司、兗礦魯南化工有限公司、唐山中浩化工有限公司、中石油內蒙古新材料有限責任公司代表中國大陸共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請。根據上述申請人提供的證據和初步審查，中國商務部決定對上述地區的進口共聚聚甲醛開展反傾銷調查，調查確定的傾銷調查期為去年1月1日至12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至去年12月31日。

被調查產品共聚聚甲醛，又稱聚氧亞甲基共聚物或聚氧化甲烯共聚物，具機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等性能，可部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、醫療器具、建築建材等領域。利害關係方應於公告發布日起20天內，向中國商務部貿易救濟調查局登記參加今次反傾銷調查，商務部將採用問卷、抽樣、聽證會、現場核查等方式向有關方面了解情況，如不合作或嚴重妨礙調查可面臨裁罰。