謝鋒斥美大選年操弄華議題　損害利益

中國駐美國大使館上周四（16日）舉辦第5屆《我的中國相冊》頒獎儀式暨線下故事分享活動。使館官網上周六（18日）發布詳細內容，大使謝鋒致詞時表示，中美關係的根基是由人民澆築的，中美關係的未來是由人民創造的。他提到今年是美國大選年，中國不會干預美國內政，同時堅決反對美方在選舉年操弄中國議題、損害中國利益、消費中美關係。

謝鋒表示，正是中美人民雙向奔赴，讓兩國關係一次次從低谷重回正道，但當前仍面臨挑戰，他們應拉緊人民紐帶，增進人心溝通，正確認知彼此，當朋友而非做對手。他又指，無視中美廣泛的共同利益，無視兩國人民交流合作的根本願望，無視國際社會對中美關係穩定發展的普遍期待，把對方視為最主要戰略競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊迫的威脅，最終只會把兩國推向對立對抗、把世界推向分裂動盪，導致「自我實現的預言」。

謝鋒呼籲美方排除國內政治干擾，停止為中美關係設置新的障礙。他重申「中國產能過剩」是個偽命題，批評美方進一步提高對自華進口的電動車、半導體等產品加徵關稅，真實目的是打壓中國新能源等產業，遏制中國高質量發展，通過競相對華示強撈取選票。