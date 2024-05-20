美前官員稱如陸攻離島　美或駐台本島

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）近日在英國倫敦出席智庫活動，稱中國正透過代理人與西方作戰打擊當地安全，同時卻與歐美維持強健貿易關係，呼籲歐美團結應對。他認為，台灣以及美國的盟友夥伴必須加強集體作為，一旦大陸決定進犯金門、馬祖等離島，可能引發美軍進駐台灣本島。

博明在活動上與負責安全事務的英國國務大臣董勤達對談，提到中國向俄羅斯和其戰爭機器，以及伊朗當局和其恐怖分子代理人提供實質支援，認為歐美有條件制衡和中國對其安全繁榮的打擊能力。他指，近年世界局勢呈現自由民主國家在安全阻嚇的一系列崩壞，從阿富汗民選政府倒台、美國倉促撤軍以至俄羅斯入侵烏克蘭，不認為這只是巧合。

博明提到，大陸近來在金門、馬祖等台灣離島地區升高「灰色地帶衝突」和軍事威嚇，呼籲台美盟友夥伴讓台海成為大陸難以跨越的「沸騰護城河」。他又指，外傳美軍特種部隊進駐台灣離島的說法極度誇大，對於大陸一旦攻擊這些離島美軍會否回應，他指出美國目前對此態度模糊，但最終可能觸發西方和日本的聯合回應。