普京急召國防安全高官開會　派飛機協助搜救萊希

伊朗總統萊希生死未卜，伊朗盟友、俄羅斯總統普京周日（19日）深夜緊急傳召俄羅斯國防及安全部門首長，以及伊朗大使賈拉利（Kazem Jalali）開會，商討事態。

賈拉利透露，俄羅斯新任防長別洛烏索夫、聯邦安全會議秘書紹伊古、俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫、緊急情況部長庫連科夫（Aleksandr Kurenkov）、總統特別助理列维京（Igor Levitin）與會。普京首先向賈拉利表示對萊希的直升機事故感到非常悲痛、擔憂和不安，請向伊朗最高精神領袖哈梅內伊轉達訊息，俄方將盡一切努力提供幫助。

普京同時宣布，俄羅斯已準備兩架飛機及50名精銳部隊，他們裝備齊全並配備訓練有素的登山人員，可進入墜機地區。賈拉利指，俄羅斯飛機會於周一早上從亞美尼亞出發。當曾京詢問事件細節，以及是否收到來自直升機的信號時，賈拉利解釋原因是惡劣天氣條件。

在北京，中國外交部發言人對萊希乘直升機發生硬着陸事件深感擔憂，祝福萊希及機上人員安然無恙。中方正密切關注事態，將為伊朗救援工作提供一切必要支援和協助。