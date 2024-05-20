萊希任內與沙特復交　支持巴勒斯坦建國

伊朗總統萊希周日（19日）發生直升機事故，周一（20日）消息指他恐已罹難。被視為強硬派的萊希，在2021年6月的伊朗總統選舉中奪得逾62%得票率，成為該國總統。在他任內，伊朗與宿敵沙特阿拉伯於2023年3月在中國北京簽署三方聯合聲明，同意恢復外交關係，令中東局勢出現重大變化。

新一輪以巴衝突在2023年10月爆發，萊希翌月到沙特阿拉伯利雅得出席阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會，成為16年來首位訪問沙特的伊朗總統。當時他在會上表明衝突的唯一解決方案，是在「從河流到大海」的土地上建立巴勒斯坦國，被指引用反猶太口號，暗示要消滅以色列、建立巴勒斯坦國，引起爭議。

在今年4月1日，以色列在以巴局勢緊張之際，毫無預警地空襲伊朗駐敍利亞大使館設施，炸死伊朗革命衞隊聖城旅多名要員。伊朗隨後向以色列發大規模無人機施襲，聲勢浩大但未有造成嚴重傷亡。事後伊朗舉行年度閱兵，萊希慶祝直接打擊以色列行動成功，令猶太復國主義政權榮耀隕落，揚言即使以色列發動最輕微入侵，伊朗都會以大規模和嚴厲反擊回應。

【萊希生平表】

●1960年12月14日：萊希在伊朗回教什葉派聖地馬什哈德出生。

●1975年：入讀什葉派庫姆神學院。

●1979年：參與霍梅尼革命推翻國王巴列維。

●1981年：先後出任卡拉季市、哈馬丹市、哈馬丹省檢察官。

●1985年：出任德黑蘭副檢察官。

●1989年：升任德黑蘭檢察官。

●2014年：出任伊朗總檢察長。

●2017年：首次競選總統落敗。

●2019年：因涉侵犯人權受美國制裁。

●2021年6月：當選總統，同年8月就職。

●2024年5月19日：萊希乘坐的直升機在東阿塞拜疆硬着陸。

●2024年5月20日：救援人員發現直升機殘骸，證實萊希罹難。