阿卜杜拉希揚受革命衞隊支持　有外交界蘇萊曼尼之稱

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚在直升機空難喪生，終年60歲。他立場屬於保守派，積極支持以伊朗為首的反美國和以色列武裝勢力「抵抗軸心」，得到伊朗革命衞隊支持。阿卜杜拉希揚2021年開始出任外長，他的任命被視為總統萊希與西方脫離關係，以及把重點放在中東地區。

阿卜杜拉希揚於1964年4月23日生於伊朗北部城市達姆甘（Damghan），在1980年至1988年的兩伊戰爭期間沒有入伍，而是選擇讀大學，其後獲得德黑蘭大學國際關係博士學位。他進入伊朗外交部後迅速晉升，1990年代末在伊朗駐伊拉克大使館任職，參與2007年伊朗、伊拉克和美國就伊拉克問題舉行的三方會談，亦曾出任駐巴林大使、外交部副部長及波斯灣司司長。

阿卜杜拉希揚處理伊拉克問題期間涉足革命衞隊活動，因而與已故革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）建立關係，並獲伊朗政界形容是「外交界的蘇萊曼尼」。阿卜杜拉希揚在2016年拒絕應邀出任伊朗駐阿曼特使並離開外交部，有傳他與時任外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）不和。阿卜杜拉希揚之後獲任命為伊朗國會議長特別助理兼國會國際事務總幹事，2021年8月獲新上任的總統萊希委任為外長，接替扎里夫。有傳阿卜杜拉希揚操流利阿拉伯語，但英語水平有限。

【阿卜杜拉希揚生平表】

●1964年4月23日：阿卜杜拉希揚在伊朗北部城市達姆甘出生。

●1987年：入讀伊朗外交部國際關係學院。

●1997年：出任伊朗駐伊拉克副大使參贊。

●2003年：出任外交部伊拉克事務副特別助理。

●2005年：出任歐洲三國核談判小組政治安全委員會成員。

●2007年：出任伊朗、伊拉克和美國三方會談伊朗談判小組成員；出任駐巴林大使。

●2010年：獲德黑蘭大學國際關係博士學位。

●2011年：出任外交部副部長，主管阿拉伯和非洲事務。

●2016年：出任議長特別助理兼國會國際事務總幹事。

●2021年：出任外交部長。

●2024年5月19日：阿卜杜拉希揚乘坐的直升機在東阿塞拜疆省硬着陸。

●2024年5月20日：救援人員發現直升機殘骸，證實阿卜杜拉希揚罹難。