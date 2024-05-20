西方憂萊希之死加劇中東緊張　華學者持相反意見　

伊朗總統萊希周日（19日）在直升機事故中罹難，引起全球震驚。西方傳媒認為，萊希之死將「重創」伊朗政局，「或點燃已成為火藥桶的、極不穩定的中東局勢」。對外經濟貿易大學阿拉伯語系教授丁隆卻不以為然，他指事故發生前伊朗正在緩和與美國及西方關係，伊朗與美國不久前在阿曼舉行秘密會談。

英國雜誌《經濟學人》指出，雖然萊希在許多方面從屬於伊朗最高精神領袖哈梅內，是有名無實的第二號人物，但如果他不幸遇難，仍然會震動伊朗政壇。首先，伊朗將在個困難時刻迅速找到一位新總統。其次，在如今中東爆發地區戰爭之際，伊朗的對手，包括美國、以色列甚至沙特阿拉伯，都在考慮加強彼此之間的安全聯繫，以對抗伊朗。最後，在美國加大對伊朗的進一步制裁之際，伊朗經濟將再受打擊，而萊希此時遭遇不幸，伊朗國內也存在著若隱若現的鬥爭可能性，局勢恐將陷入混亂。

然而，上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民指出，萊希去世短期內不會對中東局勢造成太大影響。首先，伊朗不希望與美以走向全面衝突，且與以色列矛盾此前已透過「空襲」與「報復性空襲」得到一定程度釋放。其次，伊朗將集中精力處理事故產生的內部壓力，沒有過多精力對外施加影響。至於事故是否會對中東局勢產生長期影響，將取決於事故有沒有外在原因，以及下一任伊朗總統的身份及政策走向。