哈梅內伊批准　穆赫貝爾臨時代理總統

伊朗總統和外長遭遇空難喪生，最高精神領袖哈梅內伊周一（20日）批准，由第一副總統穆赫貝爾（Muhammad Mukhbar）臨時代理總統職務。伊朗政府發言人同日宣布，內閣已任命副外長卡尼（Ali Bagheri Kani）代理外長職務。

哈梅內伊周一上午發表講話，對總統萊希等人前一天在東阿塞拜疆省死亡表示極大悲痛，並表揚萊希是勤奮的神職人員，也是受人愛戴的總統，畢生致力於為伊朗人民、國家和回教服務。他向伊朗人民表示慰問，並批准穆赫貝爾臨時代理總統職務，與伊朗國會和司法機構負責人合作，為未來50天內選舉新總統做好準備。

穆赫貝爾現年69歲，兩伊戰爭期間擔任革命衜隊醫療隊軍官，1990年代曾出任電信公司行政總裁，以及胡齊斯坦省副省長，2007年出任伊瑪目霍梅尼執行命令組織（EIKO）負責人。據報他前年10月與革命衜隊軍官和伊朗最高國家安全委員會官員前往莫斯科，敲定向俄羅斯提供見證者型自殺式無人機和地對地導彈的協議。

卡尼現年56歲，是前專家會議成員巴蓋里（Mohammad-Bagher Bagheri）之子，同時是前總理馬赫達維—卡尼（Mohammad-Reza Mahdavi Kani）的侄子。卡尼自1990年開始出任外交職務，2007年出任最高國家安全委員會副秘書，現任該委員會顧問。伊朗和美國去年9月達成交換囚犯，卡尼是伊方首席談判代表。