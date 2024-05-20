連環強姦犯重回水原市　引發居民恐慌

南韓傳媒稱之為「水原獵犬」的一名連環強姦犯囚滿15年後於2022年10月出獄，他最近卻搬回其當年連續犯下10起性侵案的京畿道首府水原市，引起當地居民恐慌。市長表示會採取所有必要手段保護所有居民安全。

韓媒上周六（18日）報道，現年41歲朴炳和（Park Byung-hwa，音譯）在2002年至2007年間在水原市性侵至少10名女性，受害者包括孕婦。警方透露，已接獲法務部消息指朴炳和本月14日低調遷居水原市仁溪洞（Ingye-dong），登記住址位於一處樓高20層的住商大樓，有與他同住一棟大樓居民知情後不敢獨自搭電梯，甚至造成當地防身用具熱賣。仁溪洞是商業區而且娛樂場所林立，有許多政府機關大樓、酒店、購物中心，朴炳和居住的大樓周邊還有大型超市與地鐵站。

水原市府災害與安全管控室上周四（16日）開會，市長針對朴炳和遷居當地一事批准了相關措施，包括在朴炳和居住的大樓內外加裝更多閉路電視、增加警察巡邏人數及設置24小時巡邏崗哨。警方則把大樓周邊區域指定為特別犯罪預防區；法務部緩刑辦公室也對朴炳和執行嚴密管理，包括24小時監視。