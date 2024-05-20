前空軍9旬高齡登太空　成抵達太空邊緣最年長太空人

美國一名前空軍上尉1961年得到時任總統甘遒迪支持，成為首位黑人太空人候選人接受培訓，後來卻因各種因素被淘汰，與登陸太空擦肩而過。時隔63年，他周日（19日）終於以90歲高齡，乘坐太空公司藍色起源（Blue Origin）運載火箭新謝潑德號前往太空邊緣，成為史上抵達太空邊緣最年長的太空人。

火箭在美國中部時間上午9時35分於藍色起源位於德州西部的一號發射場升空，飛行時間長達約10分鐘。前空軍上尉德懷特（Ed Dwight）返回地球後步出太空艙，高舉雙手緊握拳頭，顯得欣喜若狂。他形容這次飛行改變了他的人生，又指每個人都應該來嘗試。

德懷特年輕時曾到加州愛德華空軍基地受訓。惟當時的飛行學校負責人耶格爾（Chuck Yeager）認為他只是一名普通飛行員，最終沒有讓他成為太空人。德懷特於1966年離開空軍，回復普通人生活後，在餐飲界、房地產甚至雕塑領域均取得出色成就。是次飛行讓他打破加拿大男星威廉薛拿於2021年創下的紀錄，後者當時亦乘坐藍色起源火箭飛往太空邊緣，當時年齡比德懷特小近兩個月。

藍色起源由電商巨頭亞馬遜始創人貝索斯創立，是次飛行是新謝潑德號第25次飛行任務，也是第7次載人飛行任務。除德懷特外，太空艙還有5名乘客，包括軟件工程師兼企業家赫斯（Kenneth Hess）、退休會計師沙勒（Carol Schalle）等。